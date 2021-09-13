Мошенники продавали фальшивые билеты на спектакль в Алтайский театр драмы

Девушки предлагают сходить в театр на постановку гастролирующей труппы и скидывают ссылку на фишинговый сайт, где продаются билеты Фото: Олег УКЛАДОВ

Мошенники пытались продать билеты на спектакль в Алтайский краевой театр драмы через фишинговый сайт. Об этом сообщили в пресс-службе театра на страннице в Instagram.

– Нам снова поступил сигнал, что мошенники пытаются выманивать деньги зрителей, утверждая, что показывают спектакли на нашей сцене. Пожалуйста, будьте осторожны, приобретайте билеты только на проверенных сайтах, – предупредили представители краевого театра драмы.

По информации «КП», цена на фейковый спектакль составляет 1900 рублей. Мошенники орудуют на сайтах знакомств под маской девушек, которые ищут себе спутника. В качестве первого свидания они предлагают сходить в театр на постановку гастролирующей труппы и скидывают ссылку на фишинговый сайт, где продаются билеты.