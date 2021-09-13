Здание вуза-банкрота продают в Барнауле

Автор объявления подчеркивает, что возможна аренда с последующим выкупом. Фото: сайт издания "Политсибру"

В Барнауле выставили на продажу здание обанкротившейся Алтайской академии экономики и права по адресу улица Чернышевского, 282д, сказано в объявлении на сайте «Авито».

- Здание в отличном состоянии, не требуют дополнительных затрат на ремонт. Идеально подойдет под медицинский центр, государственные учреждения, образовательные учреждения, банки, фонды, а также для размещений офисов компаний, - говорится в объявлении.

В здании семь этажей, в том числе мансарда и подвал. Имеются кабинеты, столовая, конференц-зал с панорамными окнами, балкон, комната отдыха, актовый зал.

Электричество, отопление, водоснабжение, канализация также в рабочем состоянии. Здание находится вблизи транспортной развязки. Еще есть собственная охраняемая территория.

Автор объявления подчеркивает, что возможна аренда с последующим выкупом. Стоимость составляет 83 млн рублей. Кроме того, говорится, что возможен торг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле на месте ДК «Моторостроителей» могут построить жилой комплекс

Новый собственник продает здание Дома культуры (подробнее)