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Общество4 сентября 2021 12:26

В Барнауле на месте ДК «Моторостроителей» могут построить жилой комплекс

Новый собственник продает здание Дома культуры
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Новый собственник продает здание Дома культуры

Новый собственник продает здание Дома культуры

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле продают здание ДК «Моторостроителей». Как сообщает «Банкфакс», на его месте может появиться жилой комплекс.

Объявление о продаже здания появилось на сайте Avito. Новый собственник разорившегося здания планируют продать его для последующего строительства на площадке жилого комплекса. Причем автор объявления рассказал изданию, что некоторые девелоперы уже рассматривали этот вариант.

Территория ДК вместе с землей оценили в 123 миллиона рублей. Площадь здания составляет 8,2 тысячи квадратных метров, а самого участка – 15 тысяч квадратных метров. Строительство жилого комплекса на этом месте допустимо, но для этого придется внести изменения в градостроительные документы.