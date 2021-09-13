В Барнауле молодым семьям дают меньше денег на квартиры

Причина кроется в изменениях, внесенных в государственную программу помощи молодым семьям Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле средний размер выплаты на квартиры молодым семьям уменьшился, пишет издание «Толк».

- Еще в прошлом году он превышал 1 млн рублей, в текущем упал до 880 тыс., говорится в публикации.

Причина кроется в изменениях, внесенных в государственную программу помощи молодым семьям. Ранее размер выплаты зависел от того, на первичном или вторичном рынке покупается жилье.

Всем, кто не имеет детей, государство выдает 30% от средней стоимости жилья, а тем, кто воспитывает одного и более ребенка – по 35%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперт: цены на жилье в Алтайском крае выросли на 30%

При этом выбор на рынке значительно оскудел (подробнее)