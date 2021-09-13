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Общество13 сентября 2021 8:22

В Барнауле молодым семьям дают меньше денег на квартиры

Новый размер субсидии – 880 тысяч рублей
Анна Кабанова
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Причина кроется в изменениях, внесенных в государственную программу помощи молодым семьям

Причина кроется в изменениях, внесенных в государственную программу помощи молодым семьям

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле средний размер выплаты на квартиры молодым семьям уменьшился, пишет издание «Толк».

- Еще в прошлом году он превышал 1 млн рублей, в текущем упал до 880 тыс., говорится в публикации.

Причина кроется в изменениях, внесенных в государственную программу помощи молодым семьям. Ранее размер выплаты зависел от того, на первичном или вторичном рынке покупается жилье.

Всем, кто не имеет детей, государство выдает 30% от средней стоимости жилья, а тем, кто воспитывает одного и более ребенка – по 35%.

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При этом выбор на рынке значительно оскудел (подробнее)