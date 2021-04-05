Эксперт: цены на жилье в Алтайском крае выросли на 30%

Ипотека стала доступнее благодаря действию государственных программ и снижению процентных ставок. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае не стихает ипотечный ажиотаж. По данным Центробанка на 1 марта общий объем кредитов на приобретения жилье в регионе составил 110 млрд рублей. Это рекордная сумма за всю историю наблюдений. Вместе с тем большой спрос на жилье ожидаемо породил рост цен. Как сейчас обстоят дела на рынке недвижимости – в материале «КП».

«Однушек» почти не осталось

Как отмечают в Центробанке, ипотека стала доступнее благодаря действию государственных программ и снижению процентных ставок. Это сельская ипотека под 3% годовых и льготная ипотека для покупки квартир в новостройках по ставке до 6,5%. В итоге на 1 марта общий объем жилищных кредитов в Алтайском крае составил 110 млрд рублей – небывалые цифры. При этом платят местные жители вполне исправно. На сегодняшний день просрочка по кредиту составляет 0,6%, год назад этот показатель был равен 0,7%.

Как отмечают эксперты, пока спрос на рынке не стихает, а цены растут. По словам президента Союза риэлторов Барнаула и Алтая Ларисы Мельситовой, по сравнению с прошлым годом, жилье в крае подорожало на 25-30%.

– Выбор по льготной ипотеке все еще есть, но предложений в разы меньше чем в прошлом году. В основном, остались двух-, трех, четырехкомнатные квартиры. Однокомнатных и студий практически нет, – рассказала «КП–Барнаул» Лариса Мельситова.

Скоро выгоде конец

С 1 июля программу льготной ипотеки «сворачивают». Правительство РФ и Центробанк готовы продлить ее пока лишь в некоторых регионах.

– Я считаю, что в Алтайском крае нужно продлевать программу льготной ипотеки. Прежде всего, это поддержка застройщиков. Без нее им будет сложно, – отмечает Лариса Мельтисова.

Однако пока Алтайский край не входит в число счастливчиков, где продлят программу.

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