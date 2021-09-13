Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2021 4:32

13 сентября в Алтайском крае ожидаются дожди и ветры

Температура воздуха будет не выше +16 градусов
Анна Кабанова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Осадков не предвидится

Осадков не предвидится

Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 13 сентября температура воздуха в Алтайском крае будет не выше +16 градусов, пишет региональный Гидрометцентр. Местами пройдут дожди.

- Ветер подует юго-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы достигнут 17 метров в секунду, - говорится в сообщении.

В Барнауле температура воздуха прогреется до +15 градусов. Осадков не предвидится. Ветер юго-западный до 10 метров в секунду.

Напомним, по прогнозам синоптиков потепление в Алтайском крае ожидается с 15 сентября.