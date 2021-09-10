Дожди и заморозки: погода в Алтайском крае будет переменчивой

Погода в Алтайском крае с 11 по 13 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае будет прохладно. Ночью местами в предгорьях возможны заморозки 0... -1 градусов. О том, какой именно будет погода и скоро ли ждать потепление, в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– В регионе ожидается неустойчивая погода. Если в субботу в отдельных районах, то в воскресенье с прохождением двойной системы холодных фронтов на всей территории Алтайского края пройдут дожди различной интенсивности. Также в воскресенье местами в северных и предгорных районах возможны сильные осадки, – отметила синоптик.

Кроме того, ожидается усиление ветра: в субботу до 16 м/с, а в воскресенье порывы местами могут достигать 15-20 м/с.

Если говорить о температуре воздуха, то в ночь на субботу возможны заморозки до -1 градуса. В ночь на понедельник в связи с прохождением холодных фронтов в предгорьях температура воздуха понизится до -2 градусов. В среднем же в ближайшие дни ночью прогнозируют +1…+6 градусов.

Днем в регионе температура воздуха также будет переменчивой. Завтра ожидается +14...+19 градусов, в воскресенье станет холоднее: +11...+16 градусов, а в понедельник +10...+15 градусов.

– 14 сентября Алтайский край все еще будет находиться под влиянием холодного антициклона, также ночью возможны заморозки.Теплее в регионе станет с 15 сентября, – резюмировала Людмила Сырых.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Суббота, 11 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +6...+11 градусов, местами в предгорьях заморозки 0... -1 градус. В отдельных районах кратковременные дожди, местами по западу сильные дожди. Ветер юго-западный ночью 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +14...+19 градусов. В отдельных районах кратковременные дожди. Ветер юго-западный 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

Воскресенье, 12 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +5...+10 градусов. Небольшие, местами умеренные, местами по северу сильные дожди. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +11...+16 градусов. Небольшие, местами умеренные, в предгорьях местами сильные дожди. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Понедельник, 13 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +1...+6 градусов., местами в предгорьях заморозки 0... -2 градусов. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10м/с, местами порывы до 17 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +10...+15 градусов. Местами небольшие дожди. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с.

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