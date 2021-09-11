ЧП произошло у дома на улице Колесная Фото: Олег УКЛАДОВ

Днем 11 сентября из окна многоэтажки в Барнауле выпал человек. По информации очевидцев, он погиб, пишут пользователи в группе «Инцидент Барнаул».

– По адресу улица Колесная 12, около часа назад человек выпал из окна многоэтажки.Как видно на опубликованных фотографиях, тело накрыто, – рассказали горожане.

Почему человек выпал из окна, не сообщается. На месте ЧП работают медики и правоохранители. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Ранее мы сообщали, что в Барнауле ранним утром 21 августа из окна выпала девушка. Подробнее об этом можно прочитать здесь.