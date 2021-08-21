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Происшествия21 августа 2021 7:31

В Барнауле с 23 этажа выпала девушка

Она погибла на месте происшествия
Александра Сапожкова
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Женщина умерла на месте происшествия

Женщина умерла на месте происшествия

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ранним утром 21 августа из окна выпала девушка, сообщают очевидцы в паблике "Барнаул 22".

- Она выпала из окна 23 этажа на улице Пролетарской, 165, - уточняется в посте.

Пострадавшая погибла на месте происшествия. Официальной информации по этом поводу пока нет.

Ранее, с началом лета, в Алтайском крае участились падения детей из окон. Так, в Рубцовске 4-летний мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал. Ребенка своевременно госпитализировали и оказали ему необходимую врачебную помощь.