В Барнауле с 23 этажа выпала девушка

Женщина умерла на месте происшествия Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле ранним утром 21 августа из окна выпала девушка, сообщают очевидцы в паблике "Барнаул 22".

- Она выпала из окна 23 этажа на улице Пролетарской, 165, - уточняется в посте.

Пострадавшая погибла на месте происшествия. Официальной информации по этом поводу пока нет.

Ранее, с началом лета, в Алтайском крае участились падения детей из окон. Так, в Рубцовске 4-летний мальчик залез на подоконник, облокотился на москитную сетку и упал. Ребенка своевременно госпитализировали и оказали ему необходимую врачебную помощь.