Дерево дружбы высадили в Барнауле

Дерево – символ мира и дружбы жителей краевой столицы Фото: пресс-службы администрации Барнаула

11 сентября в краевой столице отмечают День города. В парке культуры и отдыха «Центральный» прошел фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем». Кульминацией стала высадка Дерева дружбы, сообщает пресс-служба мэрии.

– Важным историческим событием празднования 291-й годовщины со дня образования Барнаула и кульминацией фестиваля национальных культур стала торжественная церемония закладки Дерева дружбы, символа мира и дружбы жителей краевой столицы, – отметили в горадминистрации.

Парковая территория превратилась в яркую национальную деревню. Более 20 стилизованных жилищ представляют культуру русских, украинцев, белорусов, немцев, мордвы и других народов. Здесь проходят различные выставки предметов национального быта, литературы, ремесел, искусства. Гостей парка встречают в национальных костюмах, проводят мастер-классы.

Напомним, ранее горожан поздравил глава Барнаула Вячеслав Франк.