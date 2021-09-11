Мэр Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем города

По словам Франка, краевая столица прирастает новыми жилыми кварталами, школами и детсадами, спортивными объектами Фото: пресс-службы администрации Барнаула

Глава краевой столицы Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с 291-летием краевой столицы, пишет мэрия.

– 291-я годовщина станет для столицы Алтайского края особенной. В 2021 году Барнаулу присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», которое краевой центр безусловно будет носить с честью. День города – это замечательный, душевный праздник, который любят барнаульцы всех возрастов, – сказал Франк.

Он добавил, что из-за эпидобстановки в этом году не удалось провести традиционные массовые мероприятия. При этом Франк подчеркнул, что обязательно будут чествовать тех, чьим трудом и талантом славится город.

По его словам, краевая столица прирастает новыми жилыми кварталами, школами и детсадами, спортивными объектами. Он также отметил, что молодое поколение уважительно относится к истории Барнаула, сохранению его культурного наследия.

Напомним, ранее мы подробно сообщали о том, как именно в Барнауле отметят день города. Программу мероприятий можно найти здесь.