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Происшествия11 сентября 2021 9:02

Два человека пострадали в ДТП с маршруткой в Бийске

В региональном управлении МВД рассказали подробности этой аварии
Герман Громов
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Пострадавших доставили в больницу

Пострадавших доставили в больницу

Фото: Олег УКЛАДОВ

11 сентября в результате ДТП с участием маршрутки в Бийске пострадали два водителя. Об этом сообщает региональное управление МВД.

– По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Platz ехала по улице Пугачева от улицы Матросова в направлении улицы Ленинградской по второстепенной дороге. На перекрестке не предоставила преимущество в движении автобусу ГАЗ А63R42, который ехал по главной дороге, – отметили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали водители транспортных средств: 60-летняя женщина и 63-летний мужчина. Их доставили в больницу. Предварительно известно, что в салоне маршрутки находились два пассажира, они не пострадали.

Полицейские выясняют все обстоятельства дорожной аварии и проводят проверку.