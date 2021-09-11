Легковушка влетела в постройки, а «Газель» перевернулась на бок
Фото: Олег УКЛАДОВ
Утром 11 сентября в результате ДТП в Бийске перевернулась «Газель» с пассажирами. Об этом пишет «Бийский рабочий».
– По словам очевидцев, «Газель» двигалась по главной дороге, а по второстепенной ехал легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Водитель иномарки не уступила дорогу маршрутке и на большой скорости врезалась в нее, – отмечает издание.
В итоге автомобиля оказались на тротуаре, легковушка влетела в постройки, а «Газель» перевернулась на бок. Люди самостоятельно выбирались из транспортного средства.
В результате ДТП пострадавших среди пассажиров «Газели нет. В каком состоянии находится водитель иномарки, не сообщается.