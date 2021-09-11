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Происшествия11 сентября 2021 7:43

В Бийске перевернулась «Газель» с пассажирами

О пострадавших не сообщается
Герман Громов
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Легковушка влетела в постройки, а «Газель» перевернулась на бок

Легковушка влетела в постройки, а «Газель» перевернулась на бок

Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 11 сентября в результате ДТП в Бийске перевернулась «Газель» с пассажирами. Об этом пишет «Бийский рабочий».

– По словам очевидцев, «Газель» двигалась по главной дороге, а по второстепенной ехал легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Водитель иномарки не уступила дорогу маршрутке и на большой скорости врезалась в нее, – отмечает издание.

В итоге автомобиля оказались на тротуаре, легковушка влетела в постройки, а «Газель» перевернулась на бок. Люди самостоятельно выбирались из транспортного средства.

В результате ДТП пострадавших среди пассажиров «Газели нет. В каком состоянии находится водитель иномарки, не сообщается.