Легковушка влетела в постройки, а «Газель» перевернулась на бок Фото: Олег УКЛАДОВ

Утром 11 сентября в результате ДТП в Бийске перевернулась «Газель» с пассажирами. Об этом пишет «Бийский рабочий».

– По словам очевидцев, «Газель» двигалась по главной дороге, а по второстепенной ехал легковой автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Водитель иномарки не уступила дорогу маршрутке и на большой скорости врезалась в нее, – отмечает издание.

В итоге автомобиля оказались на тротуаре, легковушка влетела в постройки, а «Газель» перевернулась на бок. Люди самостоятельно выбирались из транспортного средства.

В результате ДТП пострадавших среди пассажиров «Газели нет. В каком состоянии находится водитель иномарки, не сообщается.