День города в Барнауле 11 сентября 2021 года: программа мероприятий

Праздник отметят в сокращенном формате
Фото: Олег УКЛАДОВ
День города в Барнауле 11 сентября 2021 года проведут в сокращенном формате. Об этом рассказал председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков во время пресс-конференции 7 сентября. Из-за неблагоприятной эпидобстановки в этот раз праздник пройдет без концертов и салютов.
Готовились отмечать с размахом
По словам Валерия Паршкова, городские власти рассматривали и полномасштабный вариант празднования. Однако на сегодняшний день эпидобстановка не позволяет провести День города так, как это было в допандемийные времена. Было решено оставить только те мероприятия, где не будет одномоментно собираться большое количество людей. В программе остались выставки и спортивные состязания.
При этом, как отметил Паршков, заложенные в бюджет деньги на фейерверки и концерты нельзя будет «отложить» на следующий год, чтобы отметить, как говорится, на широкую ногу.
– Сэкономленные средства будут перераспределены на другие нужды: антитеррористические мероприятия, приобретение инструментов, мероприятия по пожарной безопасности. Дыр в отрасли много,– рассказал чиновник.
«Барнаульцы отличаются от животного мира»
Обычно на площади Сахарова в День города, по оценкам властей, собирались порядка 40 тысяч человек. В разгар пандемии коронавируса такие массовые гуляния недопустимы.
– Надеюсь, что барнаульцы отличаются от животного мира, будут руководствоваться разумом, а не инстинктами и учтут, что концерта и салюта не будет. Сегодня нужно поберечь себя. Но если кто-то придет в центр города вечером 11 сентября прогуляться, то это не принесет большого вреда, – пояснил Валерий Паршков.
Напомним, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, в Барнауле в День города провели авиашоу «Стрижей». Тогда посмотреть на пилотажную группу пришло более 100 тысяч человек.
Программа мероприятий на День города в Барнауле 2021
Парк «Центральный» (пр. Социалистический, 11)
10:00 — Выставка цветов «С любовью к городу»; выставка «Город мастеров»; открытие фестиваля «Единой семьей в Барнауле живем»;
15:00 — Трансляция на экране программы «Ты, сердце Барнаула — Центральный наш район!».
Ул. Мало-Тобольская
10:00−19:00 — Фотовыставка «Барнаул туристский»;
10:00−18:00 — Гастрономический фестиваль в Барнауле.
Университетский дворик (пр. Ленина, 61)
14:00−17:00 — Трансляция «Барнаул студенческий, молодежный, творческий!» и «Барнаул столица мира».
Площадь Свободы
10:30−14:00 — Презентация Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь».
Площадка перед «Титов-Арена» (пр. Социалистический, 93)
11:00 — Кубок города Барнаула по баскетболу 3×3; фестиваль «Готов к труду и обороне»; соревнования по стрельбе из пневматического оружия и скалолазанию.
Площадка на территории спорткомплекса «Обь»
11:00 — Соревнования по гиревому спорту и армрестлингу.
Аллея на площади Сахарова
11:00 — Соревнования по шахматам.
Лыжная база «Динамо» (Змеиногорский тракт, 36)
12:00 — Всероссийский бег «Кросс Нации».
Также праздничные программы и выставки пройдут во всех районах города.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Авиашоу «Стрижей» в Барнауле: высший пилотаж с перестроениями
В День города в Барнауле 19 сентября прошло авиашоу «Стрижей» (подробнее)