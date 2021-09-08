День города в Барнауле 11 сентября 2021 года: программа мероприятий

Праздник отметят в сокращенном формате Фото: Олег УКЛАДОВ

День города в Барнауле 11 сентября 2021 года проведут в сокращенном формате. Об этом рассказал председатель городского комитета по культуре Валерий Паршков во время пресс-конференции 7 сентября. Из-за неблагоприятной эпидобстановки в этот раз праздник пройдет без концертов и салютов.

Готовились отмечать с размахом

По словам Валерия Паршкова, городские власти рассматривали и полномасштабный вариант празднования. Однако на сегодняшний день эпидобстановка не позволяет провести День города так, как это было в допандемийные времена. Было решено оставить только те мероприятия, где не будет одномоментно собираться большое количество людей. В программе остались выставки и спортивные состязания.

При этом, как отметил Паршков, заложенные в бюджет деньги на фейерверки и концерты нельзя будет «отложить» на следующий год, чтобы отметить, как говорится, на широкую ногу.

– Сэкономленные средства будут перераспределены на другие нужды: антитеррористические мероприятия, приобретение инструментов, мероприятия по пожарной безопасности. Дыр в отрасли много,– рассказал чиновник.

«Барнаульцы отличаются от животного мира»

Обычно на площади Сахарова в День города, по оценкам властей, собирались порядка 40 тысяч человек. В разгар пандемии коронавируса такие массовые гуляния недопустимы.

– Надеюсь, что барнаульцы отличаются от животного мира, будут руководствоваться разумом, а не инстинктами и учтут, что концерта и салюта не будет. Сегодня нужно поберечь себя. Но если кто-то придет в центр города вечером 11 сентября прогуляться, то это не принесет большого вреда, – пояснил Валерий Паршков.

Напомним, что в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, в Барнауле в День города провели авиашоу «Стрижей». Тогда посмотреть на пилотажную группу пришло более 100 тысяч человек.

Программа мероприятий на День города в Барнауле 2021

Парк «Центральный» (пр. Социалистический, 11)

10:00 — Выставка цветов «С любовью к городу»; выставка «Город мастеров»; открытие фестиваля «Единой семьей в Барнауле живем»;

15:00 — Трансляция на экране программы «Ты, сердце Барнаула — Центральный наш район!».

Ул. Мало-Тобольская

10:00−19:00 — Фотовыставка «Барнаул туристский»;

10:00−18:00 — Гастрономический фестиваль в Барнауле.

Университетский дворик (пр. Ленина, 61)

14:00−17:00 — Трансляция «Барнаул студенческий, молодежный, творческий!» и «Барнаул столица мира».

Площадь Свободы

10:30−14:00 — Презентация Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь».

Площадка перед «Титов-Арена» (пр. Социалистический, 93)

11:00 — Кубок города Барнаула по баскетболу 3×3; фестиваль «Готов к труду и обороне»; соревнования по стрельбе из пневматического оружия и скалолазанию.

Площадка на территории спорткомплекса «Обь»

11:00 — Соревнования по гиревому спорту и армрестлингу.

Аллея на площади Сахарова

11:00 — Соревнования по шахматам.

Лыжная база «Динамо» (Змеиногорский тракт, 36)

12:00 — Всероссийский бег «Кросс Нации».

Также праздничные программы и выставки пройдут во всех районах города.

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