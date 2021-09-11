Погода в Алтайском крае 11 сентября 2021: дожди и до +19 градусов

В отдельных районах Алтайского края в субботу пройдут кратковременные дожди Фото: Олег УКЛАДОВ

В субботу, 11 сентября, в Алтайском крае будет по-осеннему свежо. Днем воздух прогреется до +14...+19 градусов. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В отдельных районах Алтайского края в субботу пройдут кратковременные дожди. Будет дуть юго-западный ветер, 6-11 м/с, местами порывы 13-18 м/с.

В Барнауле днем 11 сентября прогнозируют +16...+18 градусов. В начале дня кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 6-11 м/с, порывы до 16 м/с.

Напомним, ранее мы подробно рассказывали, какой будет погода ближайшие дни и когда в Алтайском крае потеплеет.