На Алтае будут судить экс-главу отдела полиции за незаконный оборот наркотиков

В сентябре прошлого года мужчина вступил в сговор с наркоманом из Заринска Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции в Залесовском районе. Как сообщили в пресс-службе регионального следкома, мужчину обвиняют в хищении наркотиков с использованием служебного полномочия и сбыте запрещенных веществ в крупном размере.

Следствие установило, что в сентябре прошлого года мужчина вступил в сговор с наркоманом из Заринска. Они договорились систематически заниматься сбытом наркотиков.

- Согласно договоренности, экс-полисмен должен был приобретать наркотики, а мужчина - находить тех, кому можно их сбыть за деньги. Таким образом, с сентября по декабрь прошлого года обвиняемые занимались сбытом наркотиков в крупном размере. А в декабре полицейский незаконно приобрел героин весом более 425 граммов, которые также намеревался сбыть, однако был задержан оперативными сотрудниками, - отметили в следкоме.

Во время предварительного следствия также был установлен факт хищения наркотиков: мужчина в 2017 году, будучи оперуполномоченным полиции в Заринске, похитил из камеры наркотик, подлежащий уничтожению, и хранил у себя в гараже.

Когда полицейского задержали, его уволили со службы. Своей вины он так и не признал. Дело направлено в суд.

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