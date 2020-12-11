На Алтае начальник отдела полиции пытался сбыть крупную партию героина

Полицейского заключили под стражу (фото: кадр видео СУСК)

В Алтайском крае задержали начальника отдела полиции по Залесовскому району. У него нашли крупную партию наркотика.

О задержании полицейского стало известно накануне, однако только сегодня информацию официально подтвердили.

- Сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности Главного управления МВД России по Алтайскому краю по подозрению в совершении противоправного деяния задержан сотрудник одного из отделов полиции Алтайского края, - говорится в официальном заявлении регионального главка.

В рабочем кабинете начальника отдела полиции провели обыски. По данным источника в правоохранительных органах, у него якобы нашли 430 граммов героина и 70 граммов «кислоты».

По предварительным данным Следственного управления, полицейский пытался сбыть наркотик в особо крупном размере на территории города Заринска.

- Однако довести преступный умысел до конца подозреваемому не удалось в связи с тем, что он был задержан сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Алтайскому краю при содействии Управления ФСБ России по Алтайскому краю, - добавляют в СУСКе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. В настоящее время по решению суда полицейский заключен под стражу. Ведется сбор и закрепление доказательств. Внутреннее расследование ведется и по линии ГУ МВД.

- В случае установления вины сотрудника, он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к установленной законом ответственности, а его руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность, - добавляют в ведомстве.

Если же вина полицейского действительно будет доказана, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.