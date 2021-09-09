Шахтер в Алтайском крае упал с высоты 60 метров

Сотрудниками следкома проводится доследственная проверка
Фото: Олег УКЛАДОВ
Ночью 9 сентября во время работ в забое шахты сотрудник акционерного общества в Змеиногорском районе погиб шахтер, пишет пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю.
- Предварительно установлено, что 41-летний проходчик осуществлял буровзрывные работы в шахте и при проверке линии технических устройств, упал с высоты около 60 метров в технологический колодец, - говорится в сообщении.
Сотрудники следкома проводят доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.
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