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Происшествия9 сентября 2021 13:47

Шахтер в Алтайском крае упал с высоты 60 метров

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку
Анна Кабанова
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Сотрудниками следкома проводится доследственная проверка

Сотрудниками следкома проводится доследственная проверка

Фото: Олег УКЛАДОВ

Ночью 9 сентября во время работ в забое шахты сотрудник акционерного общества в Змеиногорском районе погиб шахтер, пишет пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю.

- Предварительно установлено, что 41-летний проходчик осуществлял буровзрывные работы в шахте и при проверке линии технических устройств, упал с высоты около 60 метров в технологический колодец, - говорится в сообщении.

Сотрудники следкома проводят доследственную проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение.

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