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Общество10 сентября 2021 5:13

На улице Матросова в Барнауле организовали реверсивное движение из-за ремонта моста

Работы продлятся до конца сентября
Источник:kp.ru
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Работы продлятся до конца сентября

Работы продлятся до конца сентября

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле на улице Матросова организовали реверсивное движение. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с ремонтом моста.

Накануне рабочие начали ремонтировать деформационные швы на мосту через реку Пивоварка. Речь идет об участке от улицы Аэродромной до улицы Меланжевой.

- Для обеспечения безопасности дорожного движения на этом участке организовано реверсивное движение транспорта, в связи с чем неизбежно возникновение заторовых ситуаций по улице Матросова, - отметили в мэрии.

Работы, согласно контракту, должны завершить не позднее 30 октября, но подрядчик планирует справиться раньше – до конца сентября.

К слову, аналогичные работы пройдут на участке улицы Кутузова в конце текущего месяца.