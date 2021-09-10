В Барнауле заключили под стражу водителя КамАЗа, насмерть сбившего троих женщин

Мужчине уже предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле избрали меру пресечению водителю КамАЗа после страшного ДТП, в котором погибли три женщины. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, он заключен под стражу.

- В ходе поверки установлено, что 06.09.2021 водитель грузовика двигался по Змеиногорскому тракту в дневное время, в границах нерегулируемого пешеходного перехода, допустил наезд на трех пешеходов, двое их которых от полученных телесных повреждений скончались на месте, одна в медицинском учреждении, - отметили в ведомстве.

Мужчине уже предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Сейчас следственные действия продолжаются, дело стоит на контроле в прокуратуре.

Напомним, ранее стало известно, что женщины за несколько секунд до аварии вышли из автобуса и начали переходить дорогу. Выжить после наезда большегруза никому из них не удалось, так как они получили ужасные травмы – части тел буквально раскидало по дороге. Еще один пешеход чудом остался жив, вовремя отскочив от надвигающегося КамАЗа.

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