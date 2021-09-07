Части тел раскидало по дороге: три женщины погибли под колесами КамАЗа в Барнауле

Две пострадавших скончались на месте аварии, еще одна - в больнице Фото: Олег УКЛАДОВ

Вчера, 6 сентября, в Барнауле произошла очередная трагедия: троих женщин, переходящих дорогу по пешеходному переходу, сбил КамАЗ. Удар был такой силы, что тела двух пострадавших разорвало на части и раскидало по дороге, а третья пострадавшая погибла позднее в больнице.

Авария произошла в районе остановке «Октябрьский садовод» примерно в 14:05 по местному времени. По сообщению Госавтоинспекции, возле дома 91 «ж» на Змеиногорском тракте водитель большегрузного автомобиля (мужчина 1988 года рождения) сбил трех женщин, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В соцсетях пишут, что женщины за секунды до трагедии вышли из автобуса и поспешили перейти трассу, а водитель КамАЗа как раз выехал на встречную полосу, и мог просто не заметить пешеходов.

- КамАЗ с прицепом ехал со стороны города, спускался с горки, при всём желании водителя резко он не остановится, а как люди там скачут по зебре, сама лично видела. Проезжала, видела эту аварию, жутко трясёт до сих пор, уважаемые пешеходы и водители, уважайте друг друга, будьте бдительны, есть такие пешеходы, которые уверены в моих тормозах больше, чем я <…> Огромное горе, я видела водителя, который сбил: ему было так плохо, что он «вытекал» из кабины, - рассказывает свидетельница происшествия.

Две пострадавшие в аварии 1971 и 1954 годов рождения погибли сразу же. В сети уже появились ужасные кадры с места происшествия. На них видно, как фрагменты тел раскиданы по участку ДТП. Еще одна женщина, 1972 года рождения, была госпитализирована в больницу с серьезными травмами, но выжить не смогла.

Кроме того, стало известно, что жертв могло быть еще больше. Одна из горожанок пишет в соцсетях, что её отец в момент трагедии тоже переходил дорогу в том месте, но вовремя успел отскочить.

- Живу рядом, этот переход какой-то проклятый. Не одну жизнь унес. Бывает, пешеходы идут и не смотрят по сторонам, но и водители носятся как угорелые, – комментирует страшные кадры барнаулец.

Как подчеркнули в пресс-службе прокуратуры Алтайского края, сейчас по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии. Что касается виновника аварии, то его задержали на 48 часов, согласно законодательству, и в ближайшее время могут заключить под стражу. Расследование дела стоит на контроле в региональном ведомстве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле КамАЗ насмерть сбил двух женщин на пешеходном переходе

Еще одна горожанка пострадала (подробнее)