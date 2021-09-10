На Алтае объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Температура опустится ниже ноля Фото: Дарья САВЕНКО

В Алтайском крае на 10 сентября объявлено штормовое предупреждение. Как отметили синоптики краевого ЦГМС, это связано с заморозками.

Известно, что местами в предгорных районах Алтайского края температура воздуха может опуститься до –2 градусов. Что касается Барнаула, то здесь днем столбики термометра будут показывать от +17 до +19 градусов.

Также штормпрогноз объявлен из-за чрезвычайной пожароопасности (пятый класс горимости) и высокой пожароопасности (четвертый класс). В ГУ МЧС по региону пояснили, что в крае высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров. В связи с этим следует помнить правила обращения с огнем: не поджигать сухую траву, не позволять детям играть с огнем и так далее.

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