Прогноз погоды на сентябрь 2021 в Алтайском крае: когда будет бабье лето

Прогноз погоды на сентябрь 2021 в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

Синоптики опубликовали прогноз погоды на сентябрь 2021 в Алтайском крае и рассказали, когда будет бабье лето. Ожидается, что в ближайшие дни жара в регионе сменится похолоданием. Уже в четверг воздух прогреется только до +12...+17 градусов, однако вскоре вновь будет тепло.

Какой будет температура в сентябре 2021 года в Алтайском крае

Как рассказала «Комсомольской правде – Барнаул» Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра, в сентябре в Алтайском крае температура воздуха будет выше нормы на 1 градус. Первый месяц осени будет теплым. Ночью в первой декаде прогнозируют +11…+16 градусов, а днем ожидается +17…+22 градуса, местами до +25…+30 градусов. В конце декады похолодает.

Во второй декаде ночью будет +4...+9 градусов, местами заморозки до -2 градусов. Днем воздух прогреется до +13…+18 градусов, в отдельных районах до +23 градусов.

– В третьей декаде сентября в Алтайском крае ожидается колебание температуры воздуха. Ночью от +6…+11 до -2…+3 градусов, а в дневное время от +18…+23 градусов до +8…+13 градусов. – говорит Людмила Сырых. – В связи с такими низкими температурами в ночные и утренние часы местами по северу возможен мокрый снег.

Когда ждать бабье лето

Синоптик отметила, что есть молодое бабье лето (с 28 августа по 10 сентября) и классическое (с 14 по 21 сентября).

– С точки зрения метеорологии бабье лето подразумевается в период времени, когда устанавливается антициклональный тип погоды. В этот период тепло, сухо и почти безветренно. Обычно антициклон устанавливается на 7-10 дней, – отметила синоптик.

Много ли дождей ждать в сентябре

В сентябре 2021 года в Алтайском крае осадков ожидается меньше нормы, лишь по северо-востоку региона около нормы (от 16 до 63 мм). Дожди различной интенсивности предполагаются в большинстве дней второй декады и в отдельные дни первой и третьей декад сентября.

– Кроме того, в конце третьей декаде сентября в Алтайском крае в период похолодания возможны дожди с мокрым снегом, – отметила Людмила Юрьевна.

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