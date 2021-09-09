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Общество9 сентября 2021 16:48

В Алтайском крае ветврач выдавала подложные сертификаты качества на мясо

В продаже оказалось 130 тонн опасной продукции
Анна Кабанова
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Общая сумма взяток, которые получила женщина, составляет около 300 тысяч рублей

Общая сумма взяток, которые получила женщина, составляет около 300 тысяч рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2018-2020 годах ветеринарный врач одного из подразделений Управления ветеринарии Алтайского края получала взятки на выдачу 139 подложных сертификатов качества на мясо, пишет пресс-центр региональной прокуратуры.

- Без фактического осмотра и проведения необходимых исследований ветврач выдала свидетельства о санитарном соответствии на 130 тонн мясной продукции, - говорится в сообщении.

Общая сумма взяток, которые получила женщина, составляет около 300 тысяч рублей. Следователи наложили арест на имущество злоумышленницы общей стоимостью 1,6 млн рублей. Уголовное дело передано в Троицкий районный суд.

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