В Алтайском крае ветврач выдавала подложные сертификаты качества на мясо

Общая сумма взяток, которые получила женщина, составляет около 300 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В 2018-2020 годах ветеринарный врач одного из подразделений Управления ветеринарии Алтайского края получала взятки на выдачу 139 подложных сертификатов качества на мясо, пишет пресс-центр региональной прокуратуры.

- Без фактического осмотра и проведения необходимых исследований ветврач выдала свидетельства о санитарном соответствии на 130 тонн мясной продукции, - говорится в сообщении.

Общая сумма взяток, которые получила женщина, составляет около 300 тысяч рублей. Следователи наложили арест на имущество злоумышленницы общей стоимостью 1,6 млн рублей. Уголовное дело передано в Троицкий районный суд.

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