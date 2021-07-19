Скоро город «задышит». Из Бийска тоннами вывозят смердящее тухлое мясо

Тухлое мясо вывозят на грузовиках. Фото: Сергей Кулыгин

Бийчане уже вторую неделю жалуются на запах тухлятины, накрывший город. Ветром его приносит со стороны промзоны. Горожане догадываются, что зловоние идет от предприятия «Алтайский бройлер», где недавно произошел пожар, но на самом предприятии, как пишет «Бийский рабочий», от комментирования ситуации отказываются.

– Более того, в беседе с журналистами руководство завода и вовсе отрицает тот факт, что запах идет от них, а группе «Бийского телевидения» под руководством Евгения Плахотина всячески препятствовали в проведении съемок, хотя телевизионщики находились за территорией предприятия, – сообщает издание.

Напомним, что 3 июля в Бийске произошел пожар на предприятии «Алтайский бройлер». Загорелось здание по адресу ул. Лесная, 25. Как рассказывают очевидцы событий в соцсетях, пожар возник в районе холодильных установок – на территории складов предприятия. Огонь распространился крайне быстро. Сначала выгорел цех тары, а затем пламя перекинулось на другие помещения.

Как рассказали журналистам работники предприятия, продукцию вытаскивают из-под завалов металлоконструкций склада. Мясо сверху поливают хлоркой, отсюда и запах тухлятины. Пропавшую курятину вывозят целыми тоннами на КамАЗах. По данным «БР», тухлое мясо везут в Зональный район на территории «Алтайского бройлера». По ветеринарным правилам мясо должны сгружать в специально выкопанные траншеи, в которых постоянно поддерживается горение. Когда от продукции останется лишь пепел, его должны крыть специальными материалами и засыпать глиной с землей.

Объемы завалов за последнюю неделю значительно уменьшился, а это значит, что совсем скоро горожан перестанет изводить запах тухлятины.

Смотреть видеосюжет Тухлое мясо вывозят из Бийска. Когда в городе прекратится зловоние? (19.07.,21г.Бийское телевидение)

Последнюю неделю приемная депутата АКЗС Андрея Абрамова разрывается от вопросов, когда придет этому зловонию конец.

- Жалоб много. Я прекрасно понимаю людей, - говорит Андрей Абрамов. - Мною были подготовлены и направлены запросы в Роспотребнадзор, Россельхознадзор и на само предприятие. Сейчас мне стало известно, что к концу недели эта ситуация с неприятными запахами должна будет улучшиться, и город сможет вздохнуть спокойно.