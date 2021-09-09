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Происшествия9 сентября 2021 12:12

«Помогите, я их не знаю»: барнаульский таксист спас девушку от двух навязчивых незнакомцев

Горожанка села с ними в машину, о чем вскоре очень пожалела
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
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Если бы не Сергей, скорее всего, этот случай пополнил бы криминальную статистику

Если бы не Сергей, скорее всего, этот случай пополнил бы криминальную статистику

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Барнаулец Сергей Новоселов за время работы в службе такси побывал в разных историях, но такое в его практике впервые. В ночь на 8 сентября он подвозил девушку в компании двух молодых людей, а во время пути понял, что дама оказалась в беде. Если бы не Сергей, скорее всего, этот случай пополнил бы криминальную статистику.

Вскоре после этого в паблике «Инцидент Барнаул» появился пост благодарности в адрес таксиста. Автором стала та самая девушка, которая едва не стала жертвой двух неизвестных мужчин. Вот как вспоминает свой вечер жительница краевой столицы.

- Около 4:00 ночи я возвращалась с работы. До подъезда оставалось пару шагов, и ко мне с целью познакомиться подошли два молодых парня. Ночь, страшно, сказала, что не знакомлюсь и так далее. Вскоре выяснилось, что ключи от дома я оставила на работе. Парни предложили вызвать такси и заодно по пути пообщаться. На первый взгляд они показались мне адекватными, и я с осторожностью согласилась, - рассказала девушка.

На вызов приехал как раз Сергей. Уже в пути девушка поняла, что на уме у новых знакомых явно что-то нехорошее – машина ехала не в сторону её работы, а совершенно в другом направлении. Пассажирка начала задавать вопросы, и парни ответили, что им нужно заехать на другой адрес, «отдать какую-то вещь», и после этого они довезут девушку, куда обещали.

- В приложении у водителя я заметила, что промежуточных точек нет. Я начала паниковать, а они заорали на меня, чтобы я закрыла рот. Водителю говорили, что я якобы пьяная и несу всякую ахинею. Позже я увидела, что водитель внимательно через зеркало заднего вида смотрит на меня. Такое ощущение, что я сказала ему все, как есть, взглядом, он мне подмигнул, - добавила горожанка.

Оказалось, что парни заказали такси на улицу 2-ую Строительную. Там пассажиров поджидали еще пару человек, рядом стояла машина. Водитель не стал подъезжать близко к точке назначения, сказав, что не поедет по «убитой» дороге. Пассажиры поспешили выйти и начали тащить за собой испуганную до смерти девушку. Несмотря на все сопротивления, молодые люди настаивали на своем, и один из них даже засветил предмет, похожий на нож. Тут уже бедная пассажирка не выдержала и сказала водителю: «Помогите, я их не знаю».

- Я понял, что адрес какой-то странный. Там даже собаки с крысами не бегают. Хоть и говорили, что она пьяная, запаха перегара я не чувствовал. Когда она сказала, что не знакома с парнями, я ответил, что давно это понял, хотя в моей голове, конечно, не укладывалось, зачем она села с неизвестными мужиками в машину, но надо было как-то выкручиваться из ситуации. А когда нож увидел у одного из парней, то понял, что сейчас будет шоу: достал газовый баллончик, вышел из машины, сходу запылил в глаза одному, а затем подбежал ко второму и брызнул в лицо, - рассказал корреспонденту «Комсомолки» сам Сергей Новоселов.

В итоге парни всерьез испугались, прыгнули в свою машину и удрали с места. В этот момент, будто чудом, рядом оказались полицейские патрульные, которые забрали девушку и даже довезли до дома. Таксист, кстати, время зря не терял, и отправился в погоню за злоумышленниками, но те успели скрыться.

- С виду нормальные парни были, опрятные, на вид около 30 лет, а такие вещи вытворяют. Догнать их не получилось, поэтому я просто продолжил работать. Если честно, с какими только ситуациями не приходилось сталкиваться, бывало, что свою жизнь приходилось спасать, ночных приключений хватает, но такое впервые, - подытожил Сергей.

Из-за быстрого развития событий девушка не успела отблагодарить таксиста лично, и поэтому обратилась к нему через социальные сети: «Если бы не он, я не знаю, чем бы все закончилось…».

На примере Сергея точно можно сказать, что современные рыцари существуют: они не носят доспехи и копья, не убивают драконов, но в критической ситуации готовы прийти на помощь беззащитной девушке. Желаем Сергею удачи в работе и адекватных клиентов!

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