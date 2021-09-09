Школы Алтайского края смогут сами решить, работать ли во время выборов

Выходные на эти два дня ученикам давать не планируют Фото: Олег УКЛАДОВ

Школы Алтайского края сами смогут решить, проводить ли занятия в дни выборов, рассказала на пресс-конференции заместитель министра образования и науки региона Лариса Терновая. Мероприятие займет два учебных дня – 17 и 18 сентября.

- Задача всей системы образования в эти два дня сделать образовательный процесс максимально удобным и интересным для детей. Чтобы никто не почувствовал, что школьники оказались вне него, - сказала Терновая.

Выходные на эти два дня ученикам давать не планируют. Однако чиновница считает, что занятия лучше исключить.

Если все-таки школа решит провести уроки, то это придется делать вне учебного заведения, поскольку иначе дети могут помешать голосованию.

Также Терновая предлагает и другой вариант занятости детей в период выборов. А именно – организовать культурно-просветительские мероприятия. Чтобы юные барнаульцы провели не учебные дни с пользой.

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