В Алтайском крае из-за коронавируса на карантин ушли около 30 классов в 19 школах

Новый 2021-2022 учебный год на Алтае начался в штатном режиме в очном формате Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала нового учебного года из-за коронавируса 27 классов в 19 школах Алтайского края ушли на карантин. Об этом на пресс-конференции 9 сентября рассказала заместитель министра образования и науки Алтайского края Лариса Терновая.

Новый 2021-2022 учебный год на Алтае начался в штатном режиме в очном формате. По данным на 8 сентября, в Алтайском крае частично закрыты 27 классов в 19 школах.

– Почему это происходит: один ребенок заболевает, класс уходит на карантин, но вместе с тем образовательный процесс у данного класса не останавливается, дети уходят на удаленный формат обучения, дистанционное образование, – сказала Лариса Терновая.

Она напомнила, прошлый учебный год многое показал – регион находился в сложнейшей эпидситуации и благодаря вовремя принятым мерам системе образования не пришлось уйти в полный локдаун.

– Мы ни на один день не останавливали образовательный процесс во всех школах Алтайского края, – рассказывает замминистра. – Это произошло, потому что разработали методические рекомендации для муниципалитетов и школ. Было предложено четыре варианта организации образовательного процесса в связи с той эпидемиологической ситуацией, которая складывается в отдельно взятом муниципалитете или школе.

Если болеют менее 20% учащихся и педагогов, то в школах продолжается очное обучение с соблюдением всех требований санитарного законодательства. Усиливаются профилактические меры, в частности термометрия и другое. Это зеленый уровень.

Когда болеют более 20% педагогов, объявляется желтый уровень. В этом случае школа переходит на удаленный формат по классам, параллелям, всей школой в зависимости от сложившейся ситуации не более, чем на 14 дней.

Оранжевый уровень объявляется, когда болеют более 20% учеников. В этом случае также переходят на удаленное или гибридное (смешанное) обучение, есть разные форматы.

Красный уровень – это когда заболевают более 30% педагогов. В такой ситуации предусмотрены дополнительные каникулы до 14 дней. Окончательное решение принимает руководство школы.

– В прошлом году частично закрывались школы и классы, но не было такого, чтобы вся система образования не работала. Очень надеемся, что этот же в формат в этом году будет применен, все муниципалитеты ввели эту практику в штатном режиме. Надеюсь, что система образования сработает слаженно, – подчеркнула Лариса Терновая.

Она добавила, что если говорить об ОРВИ, то сезонный подъем заболеваемости наблюдается, как и в любом учреждении. В случае роста числа заболевших для школ действуют такие же правила, как и с коронавирусом.

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