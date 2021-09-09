Еще одна «Лента» откроется в Барнауле

«Лента» начала открывать супермаркеты в Барнауле несколько лет назад Фото: Олег УКЛАДОВ

Еще один супермаркет «Лента» откроется в барнаульском торговом центре «Воскресенье» по адресу улица Мало-Олонская, 28, пишет информационное агентство «Амител».

- Персонал набран и проходит обучение. Открытие состоится уже «в ближайшее время», однако точную дату сотрудники называть отказались, - сказано в публикации.

Также известно, что супермаркет будет расположен на цокольном этаже торгового центра.

«Лента» начала открывать супермаркеты в Барнауле несколько лет назад. До этого в городе существовал только формат «Гипер» по трем адресам: торговый центр «Пионер», Павловский тракт, 156 и улица Власихинская, 67.

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