В Барнауле задержали бездомного, который подозревается в убийстве пенсионера

По версии следствия, в день убийства злоумышленник пил алкоголь в квартире потерпевшего Фото: Олег УКЛАДОВ

5 сентября в Барнауле на улице Восточная нашли тело 67-летнего мужчины с признаками насильственной смерти, пишет пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

- Благодаря слаженным действиям следователей СК и оперативных сотрудников полиции, преступление, совершенное в условиях неочевидности, удалось раскрыть в короткий срок, - говорится в сообщении.

В преступлении подозревают 51-летнего бездомного мужчину. По версии следствия, в день убийства злоумышленник пил алкоголь в квартире потерпевшего.

В ходе конфликта мужчина нанес дедушке ножевое ранение грудной клетки, отчего тот скончался. Сейчас подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело.

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