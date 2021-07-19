28 лет спустя: на Алтае осудили мужчину за зверское убийство сторожа института

Убийца 61-летней женщины спокойно жил в Новосибирске со своими родителями Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле вынесли приговор убийце сторожа в Алтайском государственном институте культуры. Жестокая расправа произошла еще в 1993 году, но лишь сейчас, спустя 28 лет, мужчину настигло справедливое наказание, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- Собранные первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении жителя города Новосибирска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ст. 102 УК РСФСР – умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, то есть умышленное убийство лица в связи с выполнением им своего служебного долга, - рассказали в следкоме.

По данным следствия, в июне 1993 года 61-летний сторож отдела вневедомственной охраны милиции несла службу в институте. Вечером женщина заметила, что в здании учебного корпуса находится пьяный студент. Она попросила мужчину покинуть помещение, но он достал нож и молоток и забил сторожа насмерть. На теле потерпевшей нашли не меньше 30 ранений, от которых она скончалась.

Как сообщает НГС, убитой оказалась Лидия Шалганова, а осужденным – Алексей Овчинников. Долгое время убийце женщины удавалось избежать наказания. В годы студенчества он обучался на оркестровом отделении, жил с женой и маленькой дочерью в общежитии. В день убийства он поругался с супругой и ушел из дома, бродил по городу, а потом решил переночевать в институте. Впоследствии пьяная вылазка обернулась для него уголовным делом…

Расправившись с бедной женщиной, студент выбежал на улицу весь в крови, и его даже заметили другие учащиеся учреждения, но им он сказал, что стал свидетелем убийства. На место вызвали милицию, и Овчинников им во всем сознался. Было возбуждено дело по статье 103 УК РСФСР «Умышленное убийство», однако экспертиза нашла у Алексея психзаболевание и его отправили на принудительное лечение в психбольницу, откуда он сбежал. Милиция объявила пациента в розыск, а дело приостановили.

Через два года после этого Овчинников избил и ограбил свою сожительницу в Новосибирске и вновь оказался в милиции. Там его пробили по базе и выяснили, что он находится в розыске. Новая экспертиза вновь показала, что он невменяемый, и его отправили в лечебницу в Кострому. Однако, когда его привлекли за грабеж, то сняли с розыска, и лишь в 2011 году с началом раскрытия преступлений прошлых лет следователи вновь положили на стол дело об убийстве в алтайском институте.

Все эти годы убийца 61-летней женщины спокойно жил в Новосибирске со своими родителями. С возобновлением расследования его доставили в Барнаул и заключили под стражу, но судья посчитал, что срок давности преступления истек, и мужчина вновь избежал ответственности.

Благодаря усилиям семьи погибшей решение суда было оспорено. В мае этого года дело направили на новое рассмотрение. В итоге суд признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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