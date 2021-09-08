Алтайский педуниверситет попросил денег на ремонт у федералов

Алтайский педуниверситет не успел к началу учебного года завершить ремонт в общежитии Фото: Олег УКЛАДОВ

Руководство Алтайског педуниверситета направило в Минпросвещения РФ заявку с просьбой выделить средства на ремонт комнат в общежитиях. Об этом представители образовательной организации сообщили в «Банкфаксу» в ответ на запрос.

– Руководство АлтГПУ надеется провести капитальный ремонт в «разбомбленных» комнатах своих общежитий в последующие три года. Как сообщил вуз в ответ на запрос «Банкфакса», университет уже направил заявку на финансирование в Минпросвет РФ. Однако ректор университета Ирина Лазаренко отметила, что работы планируют провести не во всех жилых помещениях, – пишет издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Алтайский педуниверситет не успел к началу учебного года завершить ремонт в общежитии. В соцсетях студенты пожаловались на разруху в комнатах.

В университете заявили, что по условиям контракта на выполнение работ в коридорах и помещениях общежития № 5 на улице Крупской, 139, подрядчик и не должен был проводить капремонт в комнатах. Он отвечает только за лестничные марши, коридоры, туалеты, системы водоснабжения и водоотведения и освещение. На сегодняшний день подрядчик завершает работы, хотя должен был закончить еще 20 августа.