Алтайский педуниверситет не успел к началу учебного года завершить ремонт в общежитии

Алтайский государственный педагогический университет Фото: Олег УКЛАДОВ

Подрядная организация, с которой Алтайский государственный педагогический университет заключил соглашение на проведение капитального ремонта, не успела завершить работы к началу учебного года, сообщает ИА «Толк».

Речь идет о ремонте сразу четырех зданий общежитий, 1964, 1972, 1976 и 1981 годов постройки.

- Ранее капремонт в общежитиях АлтГПУ не проводился. Выполнялись лишь текущие работы в случае необходимости. Из федерального бюджета в 2019 году на эти цели было выделено 180 млн рублей, одну треть довели в 2020 году, две трети – в 2021 году, - говорит ректор педуниверситета Ирина Лазаренко.

Вуз потратил эти деньги на капремонт коридоров, туалетов, электропроводки и освещения, а также частично обновил мебель.

При этом, как говорят сами студенты, речь идет именно о площадях общего пользования, в жилых комнатах они сами делают ремонта. По официальным данным ремонт должен завершиться к 30 сентября, но Лазаренко не исключает, что это произойдет гораздо раньше – 12 числа.