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Общество8 сентября 2021 4:32

Погода в Алтайском крае 8 сентября 2021: дожди и жара до +32 градусов

В Барнауле днем прогнозируют +24...+26 градусов.
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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В краевой столице будет дуть западный ветер, 4-9 м/с.

В краевой столице будет дуть западный ветер, 4-9 м/с.

Фото: Олег УКЛАДОВ

8 сентября в Алтайском крае воздух прогреется до +21...+26 градусов, местами по югу +27...+32 градусов, сообщает алтайский Гидрометцентр.

– Местами по западу кратковременные дожди, грозы. В утренние часы местами туман. Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с, – добавили синоптики.

В краевой столице днем прогнозируют +24...+26 градусов. Небольшой дождь. В Барнауле будет дуть западный ветер, 4-9 м/с.

Напомним, ранее мы сообщали, каким будет сентябрь 2021 в Алтайском крае и когда ожидать бабье лето.