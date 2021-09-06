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Общество6 сентября 2021 12:04

На Алтае до 10 сентября продлили штормовое предупреждение

В регионе будет жарко
Герман Громов
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В регионе будет жарко

В регионе будет жарко

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае до 10 сентября продлили штормовое предупреждение. В ближайшие дни в регионе будет жарко. Об этом сообщает алтайский Гидрометцентр.

– В период 7 по 10 сентября в большинстве районов Алтайского края сохранится чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости), местами высокая пожароопасность, – отметили синоптики.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Алтайском крае будет жарко минимум до вторника, 7 сентября. Завтра днем в регионе ожидается +25...+30 градусов. Без осадков. Ветер северный 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.