+30 градусов и выше: жара вновь накроет Алтайский край

Погода в Алтайском крае с 4 по 7 сентября
Фото: Олег УКЛАДОВ
В ближайшие дни в Алтайском крае будет по-летнему жарко. Регион накроет мощная волна тепла, воздух прогреется до +30 градусов и выше. О том, как долго будет такая погода, в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.
В Алтайском крае заметно потеплело из-за выхода воздушных масс из районов Средней Азии. В ближайшие дни днем воздух прогреется до +26…+32 градусов. Ночью ожидается в среднем +7…+12 градусов. Среднесуточная температура будет отклоняться от нормы на 4-6 градусов.
– Жара продержится в Алтайском крае до вторника. Вероятнее всего в дальнейшем температура воздуха снизится из-за прохождения холодного фронта северного циклона, – отметила Людмила Юрьевна.
Подробный прогноз погоды в Алтайском крае
Суббота, 4 сентября
Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +23...+28 градусов. Без осадков. В утренние часы местами по востоку туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Воскресенье, 5 сентября
Ночью в регионе температура воздуха составит +7...+12 градусов, местами по востоку до +2 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с.
Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +26...+31 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.
Понедельник, 6 сентября
Ночью в регионе температура воздуха составит +9...+14 градусов, местами по востоку до +4 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с
Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +27...+32 градусов. Без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.
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