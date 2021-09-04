+30 градусов и выше: жара вновь накроет Алтайский край

Погода в Алтайском крае с 4 по 7 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае будет по-летнему жарко. Регион накроет мощная волна тепла, воздух прогреется до +30 градусов и выше. О том, как долго будет такая погода, в разговоре с «Комсомольской правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

В Алтайском крае заметно потеплело из-за выхода воздушных масс из районов Средней Азии. В ближайшие дни днем воздух прогреется до +26…+32 градусов. Ночью ожидается в среднем +7…+12 градусов. Среднесуточная температура будет отклоняться от нормы на 4-6 градусов.

– Жара продержится в Алтайском крае до вторника. Вероятнее всего в дальнейшем температура воздуха снизится из-за прохождения холодного фронта северного циклона, – отметила Людмила Юрьевна.

Подробный прогноз погоды в Алтайском крае

Суббота, 4 сентября

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +23...+28 градусов. Без осадков. В утренние часы местами по востоку туман. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Воскресенье, 5 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +7...+12 градусов, местами по востоку до +2 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с.

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +26...+31 градусов. Без осадков. Ветер восточный, 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с.

Понедельник, 6 сентября

Ночью в регионе температура воздуха составит +9...+14 градусов, местами по востоку до +4 градусов. Без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с

Днем в Алтайском крае воздух прогреется до +27...+32 градусов. Без осадков. Ветер южный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с.

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