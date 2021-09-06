Барнаульские садоводы жалуются на нашествие змей

Люди говорят, что находят змей и на своих участках Фото: ОЛЕКСЮК Иван

Местные жители пожаловались на большое количество змей в барнаульском садоводстве «Меланжист». Об этом очевидцы написали в группе «Барнаул 22».

– Нашествие змей в садоводстве «Меланжист». Уже четвертая за день, а также люди говорят, что находят змей и на своих участках, – пишут местные жители.

Напомним, ранее мы сообщали, что на кладбище в поселке Шадрино Калманского района Алтайского края местный житель заметил змею.

Всего в Алтайском крае обитает пять видов змей: щитормордник, гадюка степная и гадюка обыкновенная, уж обыкновенный, полоз узорчатый. Три первых – ядовиты, а два последних – нет.