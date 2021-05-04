На алтайском кладбище заметили змею

Змея Фото: ОЛЕКСЮК Иван

На кладбище в поселке Шадрино Калманского района Алтайского края местный житель заметил змею. Видео разместили в группе «Инцидент Барнаул».

– По окрасу похожа на ядовитую змею – гадюку, – добавил очевидец.

На кадрах видно, что по земле ползет змея. Комментируя происходящее, автор видео говорит, что ее длина меньше метра.

Ранее мы сообщали, что в Алтайском крае обитает пять видов змей: щитормордник, гадюка степная и гадюка обыкновенная, уж обыкновенный, полоз узорчатый. Три первых – ядовиты, а два последних – нет. Причем с щитомордником можно встретиться лишь в предгорьях, а с гадюкой степной – в степи, соответственно, а гадюка обыкновенная чаще обитает вблизи водоемов.