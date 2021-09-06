На Алтае проверят общественный транспорт после инцидента с ребенком в автобусе

Одной из причин проверок стали обращения жителей Фото: Олег УКЛАДОВ

Общероссийский народный фронт (ОНФ) проведет мониторинг по работе общественного транспорта и оценке состояния остановок. Об этом активисты сообщили на своей странице в Instagram.

– Причиной для проведения мониторинга послужили обращения жителей регионов, которые жалуются на отмену автобусных рейсов из административных центров в населенные пункты, неудобные интервалы движения общественного транспорта, а также на неудовлетворительное состояние автобусных павильонов и остановочных пунктов, – сообщают общественники.

Кроме того, еще одним поводом для жалоб стало поведение водителей. Напомним, 1 сентября в барнаульской маршрутке №58 водитель отказался высаживать на нужной остановке школьника, которого стошнило в салоне

Сергей Войтюк, руководитель регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае, назвал такое отношение к пассажирам общественного транспорта, а тем более к детям, недопустимым.