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Общество2 сентября 2021 5:49

Барнаульский водитель не выпустил ребенка, которого стошнило в маршрутке

Шофер отказался высаживать школьника, пока тот не уберет за собой
Анна Кабанова
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Мужчина поговорил с водителем маршрутки

Мужчина поговорил с водителем маршрутки

Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября в барнаульской маршрутке №58 водитель отказался высаживать на нужной остановке школьника, которого стошнило в салоне, сообщает информационное агентство «Амител».

- Когда ребенку нужно было выйти на необходимой остановке, водитель не открыл дверь, сказав, чтобы мой сын заплатил 300 рублей за уборку или убрал за собой, у сына денег не было, и он увёз его до конечной остановки и не выпустил – рассказал журналистам отец мальчика.

После этого школьник позвонил отцу. Мужчина поговорил с водителем маршрутки. Последний сказал, что требовал с мальчика не деньги, а только уборку. В результате словесного конфликта, шофер выпустил ребенка.