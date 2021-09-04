Жительница Бийска доигралась "на бирже" до многотысячных долгов

Женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело Фото: Олег УКЛАДОВ

22-летняя жительница Бийска стала жертвой мошенников. Ей пообещали, что она станет успешным брокером, и женщина поверила, из-за чего лишилась своих средств, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

В августе женщине позвонили с неизвестного номера и предложили зарабатывать – вкладывать деньги в инвестиции и играть на бирже. Там согласилась, и за женщиной даже закрепили личного консультанта. Под разными предлогами её просили вкладывать все больше и больше денег, пока не дошло до 330 тысяч рублей.

- Когда жительница наукограда решила вывести свои накопления для погашения задолженностей перед финансовыми учреждениями и друзьями, то начались отговорки. Менеджер сказал, что для этого надо еще заплатить. Но денег уже не было. Тогда вежливость и тактичность в общении с ней пропали, ровно как и сумма, которая была вложена, - отметили в полиции.

Женщина обратилась в полицию, где возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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