Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 сентября 2021 10:59

В Горно-Алтайске за миллион рублей продают теленка, «видевшего» Филиппа Киркорова

Ранее артист выложил в историю в инстаграме видео с алтайскими буренками
Анна ПеревощиковаАнна Перевощикова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Животное можно купить за один млн рублей или обменять на недвижимость. Скриншот страницы на "Авито"

Животное можно купить за один млн рублей или обменять на недвижимость. Скриншот страницы на "Авито"

В Республике Алтай продают теленка, который попал в инстаграм популярного певца Филиппа Киркорова. Как сообщает автор объявления на сайте «Авито», животное можно купить за один млн рублей или обменять на недвижимость.

- Продаётся теленок, который снимался в историях в инстаграмм у Филиппа Киркорова, - пишет владелец теленка.

Также хозяин попросил не беспокоить его мошенников и бездельников. Те, кто заинтересован в покупке, может предложить продавцу обмен на двухэтажный дом в Дубровке или Майме.

Ранее Киркоров побывал на Алтае. По пути в аэропорт он увидел стадо коров, назвал их восхитительными и снял видео для своего инстаграма. Звезда был в регионе по причине масштабного праздника в честь дня рождения блогера-миллионника Елены Блиновской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Собчак, Киркоров, Ургант и Летучая: звездная богема собралась на дне рождения блогерши на Алтае

Акулы шоу-бизнеса делятся снимками алтайской природы в соцсетях (подробнее)