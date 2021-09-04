В Горно-Алтайске за миллион рублей продают теленка, «видевшего» Филиппа Киркорова

Животное можно купить за один млн рублей или обменять на недвижимость. Скриншот страницы на "Авито"

В Республике Алтай продают теленка, который попал в инстаграм популярного певца Филиппа Киркорова. Как сообщает автор объявления на сайте «Авито», животное можно купить за один млн рублей или обменять на недвижимость.

- Продаётся теленок, который снимался в историях в инстаграмм у Филиппа Киркорова, - пишет владелец теленка.

Также хозяин попросил не беспокоить его мошенников и бездельников. Те, кто заинтересован в покупке, может предложить продавцу обмен на двухэтажный дом в Дубровке или Майме.

Ранее Киркоров побывал на Алтае. По пути в аэропорт он увидел стадо коров, назвал их восхитительными и снял видео для своего инстаграма. Звезда был в регионе по причине масштабного праздника в честь дня рождения блогера-миллионника Елены Блиновской.

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