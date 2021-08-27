Собчак, Киркоров, Ургант и Летучая: звездная богема собралась на дне рождения блогерши на Алтае

Такого скопления самых громких имен отечественного шоу-бизнеса в Республике Алтай еще не было Фото: Олег УКЛАДОВ

Накануне стало известно, что в Горном Алтае собралось сразу несколько известных отечественных звезд – Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Иван Ургант, Елена Летучая и другие. Местные СМИ пишут, что такого скопления представителей шоу-бизнеса в Республике Алтай еще не было. Причина тому – масштабная вечеринка в честь дня рождения блогера, автора проекта «Марафон желаний» Елены Блиновской.

Накануне Елене Блиновской исполнилось 40 лет. Женщина стала популярна благодаря своим тренингам личностного роста. На её страницу в инстаграме подписано почти 6 млн человек. Учитывая популярность Елены, не удивительно, что вечеринку в честь юбилея она закатила с размахом: Ксения Собчак и Иван Ургант были приглашены в качестве ведущих торжества, а Филипп Киркоров, группа «Звери» и Светлана Лобода исполнили для гостей свои хиты. Известно, что вечеринка обошлась блогерше в почти 119 млн рублей без учета стоимости аренды отеля.

К слову, гости торжества уже делятся в соцсетях своими впечатлениями о поездке на Алтай.

- Впервые на Алтае и он очень меня вдохновляет. Не просто красота, а какая -то тихая, благородная красота. Устаешь только перемещаться - огромные расстояния от одного прекрасного места до другого. Но как же красиво тут. Какое невероятное звездное небо. Обязательно вернусь сюда, - пишет на своей странице в инстаграме Ксения Собчак.

Ксения Бородина со своими детьми тоже прибыла на Алтай в качестве гостьи Блиновской. Она прогулялась по популярному мосту через Катунь, заинтересовалась раритетной машиной 1969 года выпуска, на которой ей предложили прокатиться до горы Чертов Палец, и даже успела полетать на вертолете до самых популярных природных достопримечательностей республики.

Еще один отзыв о регионе оставила телеведущая Елена Летучая:

- Я давно влюблена в Алтай. Пейзажи здесь будто созданы, чтобы ими любовались. Алтайский народ очень бережно относится к природе. И одна из наших задач не только рассказать о регионе и его уникальности, но и поделиться традициями сохранения природных богатств самими алтайцами, - рассказала она подписчикам.

А вот Филипп Киркоров по дороге из горно-алтайского аэропорта поделился с подписчиками видео с алтайскими коровами: «Му-му! Какая прелесть! Буренки!».

Сама виновница грандиозного праздника, Елена Блиновская, тоже поделилась в инстаграме красочными фотографиями с Алтая. Больше всего впечатляет её яркий костюм Феникса, в котором она станцевала перед гостями.

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