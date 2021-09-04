Еще 23 пациента с ковидом скончались в Алтайском крае Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали еще 243 случая заражения ковидом, а также 23 смерти пациентов с коронавирусом. Как сообщает краевой оперштаб, 20 летальных исходов напрямую связаны с новой инфекцией.

Общая статистика на 4 сентября выглядит следующим образом:

- 243 заболевших за сутки, 71410 – за весь период;

- 94 выздоровевших за сутки, 54236 – с начала пандемии;

- 23 умерших за сутки, 4 797 – за все время: 3 656 – от ковида, 1 141 – по иным причинам.

В ковидариях региона сейчас лечатся 2684 пациента с коронавирусом и 329 человека с вирусной пневмонией. В тяжелом состоянии находятся 534 человека, 215 из них подключены к искусственной вентиляции легких.

Прививается от ковида в настоящий момент больше 638 тысяч человек: 116 763 – поставили первую прививку, 520 261 - полностью привиты, 1 901 – ревакцинировались.

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