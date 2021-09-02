В Алтайском крае ускорят темпы производства медицинского кислорода

После запуска техники мощности предприятия будут позволять выпускать по 20 тонн медицинского кислорода в сутки Фото: Олег УКЛАДОВ

Темпы производства кислорода усилят сразу в двух алтайских городах – Барнауле и Славгороде на подразделениях предприятия «Алтайстройдеталь», пишет пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Алтайского края.

- Необходимое оборудование закуплено и уже монтируется. После запуска оборудования мощности предприятия будут позволять выпускать 20 тонн медицинского кислорода в сутки, - говорится в сообщении.

После запуска техники мощности предприятия будут позволять выпускать по 20 тонн медицинского кислорода в сутки.

Кроме того, на предприятии в течение этого года уже приобрели пять автомобилей для транспортировки медицинского кислорода за счет собственных средств и планируют покупку еще нескольких единиц техники с помощью господдержки.