Алтайская прокуратура проводит проверку после скандала с якобы отфотошопленным снимком

В спорном посте были опубликованы две фотографии. Скриншот страницы www.instagram.com/veteran_prok_alt

В Алтайском крае прокуратура проверяет фотографию с сотрудниками, которые якобы добавили себя на снимок с ветераном с помощью фотошопа, сообщает ТАСС. Ранее сообщалось, что ситуация получила большой общественный резонанс.

- Будем проверять этот факт, страницу ведет самостоятельная региональная общественная организация ветеранов прокуратуры Алтайского края. На фото изображены действующие сотрудники прокуратуры вместе с ветераном. Будем разбираться, выяснять кто именно ведёт страницу технически, - цитирует издание собеседника из регионального ведомства.

Напомним, в инстаграме Алтайского реготделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры был опубликован пост с двумя фото: на одном снимке стоит ветеран Наталья Донских с цветами в руках, а на другой рядом с ней находятся сотрудники прокуратуры Центрального района Барнаула. В разговоре с «Комсомолкой» сотрудница прокуратуры опровергла догадки пользователей о фотошопе и заверила, что всего лишь пыталась высветлить неудачное фото

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В ведомстве уже прокомментировали ситуацию (подробнее)