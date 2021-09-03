Сотрудников барнаульской прокуратуры обвинили в фотошопе снимка с ветераном

В спорном посте были опубликованы две фотографии. Скриншот страницы www.instagram.com/veteran_prok_alt

В СМИ обсуждают ситуацию вокруг спорной фотографии, опубликованной в инстаграме Алтайского реготделения Общероссийской общественной организации ветеранов и пенсионеров прокуратуры. Пользователи соцсетей заподозрили сотрудников барнаульской прокуратуры в фотошопе: якобы они с помощью чудо-технологий добавили себя к снимку с ветераном.

В спорном посте были опубликованы две фотографии: на одной из них ветеран Наталья Донских с цветами в руках стоит одна, а уже на другой рядом с ней находятся сотрудники прокуратуры Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова и Денис Петрик. В сообщении организации говорится, что они возложили цветы к мемориалу памяти погибших советских воинов в годы Второй Мировой войны в селе Лебяжье. Причем на втором снимке видны явные проблемы с цветокоррекцией, а именно неестественный загар представительницы ведомства. Из-за этого, видимо, и сложилось впечатление, что снимок отредактировали в фотошопе.

- Двое сотрудников прокуратуры пойти с Натальей, по-видимому, не смогли, однако отправили с ней своих цифровых двойников: просто прифотошопили себя к снимку, а в подписи указали, что сходили в реальности. Чтобы было ещё смешнее, в аккаунте прокуратуры опубликовали сразу две фотографии «до/после», - пишет телеграм-канал Baza.

Как рассказала «Комсомолке» помощник прокурора Центрального района Барнаула Маргарита Мельникова, фотография, действительно, была отредактирована, но о том, что её и коллегу прифотошопили, не может быть и речи.

- Мы были у памятника. Подтвердить это может как сама ветеран, так и продавец цветочного магазина, где мы покупали гвоздики. Дело в том, что мы фотографировались вечером, и снимки получились темными, поэтому я попыталась высветлить фото. Кроме того, фото несколько раз пересылалось, а потом скачивалось из WhatsApp-а, поэтому качество очень плохое, - пояснила сотрудница ведомства.

К слову, фотографии (одна из которых якобы оригинал, а другая – после фотошопа, прим. Ред.) явно разные. Это видно и по позе ветерана, и по общему фону снимка. Сейчас, чтобы избежать недопониманий со стороны общественности, пост удалили.

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