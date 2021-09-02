Алтайского предпринимателя обвиняют в даче взятки

Уголовное дело по обвинению директора лагеря в получении взятки передали в суд Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае предпринимателю предъявили обвинение в даче взятки директору детского лагеря в Михайловском районе, пишет пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Алтайскому краю.

- По данным следствия, в период с конца 2018 по 2020 год обвиняемый частями передал взятку директору детского оздоровительного учреждения в Михайловском районе на общую сумму более 129 тысяч рублей, - говорится в сообщении.

Деньги предназначались для того, чтобы директор лагеря принял положительное решение в отношении компании бизнесмена на контракт по ремонту детского учреждения.

Предпринимателю избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Уголовное дело по обвинению директора лагеря в получении взятки передали в суд.

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