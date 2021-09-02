Пожарные спасли четырех человек в Барнауле

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования Фото: Олег УКЛАДОВ

2 сентября в Барнауле в одном из многоэтажных домов на Змеиногорском тракте произошел пожар, пишет пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

- Звонок поступил в 11:43. Через 5 минут спасатели уже были на месте. В квартире горел телевизор, плавились колонки, - говорится в сообщении.

Пожарные вывели из дома по лестницам 15 жильцов. Из задымленных помещений спасли четырех человек, двое из которых – дети.

Предварительной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

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