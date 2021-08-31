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Происшествия31 августа 2021 11:55

18 детей эвакуировали во время пожара в барнаульской многоэтажке

Люди паниковали
Татьяна ГейнрихТатьяна Гейнрих
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Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Пострадавших и погибших в результате происшествия нет.

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

30 августа в Барнауле произошел пожар в девятиэтажке на улице Весенняя. Сообщение о возгорании поступило в 22:51, сообщают в пресс-службе регионального МЧС.

Когда приехали спасатели, горели вещи в квартире на втором этаже. В подъезде было сильное задымление, и требовалась немедленная эвакуация жильцов дома. По лестницам спасатели вывели 83 человека, из них 18 детей.

– Для жильцов дома ночное происшествие было огромной неожиданностью, люди стали паниковать и эта ситуация могла выйти из-под контроля, но пожарные своими решительными действиями успокоили граждан, помогли им покинуть помещение, разбудили тех, кто спал, – рассказал заместитель начальника службы пожаротушения Сергей Пустынников.

Пострадавших и погибших в результате происшествия нет. Предварительная причина возгорания - нарушение правил монтажа электрооборудования.